Авария на "Ривнеазоте": показатели нитратов в почве вблизи завода превышены до 10 раз

Авария на "Ривнеазоте": показатели нитратов в почве вблизи завода превышены до 10 раз

Однако в Госэкоинспекции считают, что причиной таких результатов может быть и неправильное ведение сельского хозяйства.

Экологи провели экспертизу почв, отобранных у сканадально завода "Ривнеазот" близ Ровно, где 20 июля произошло авария.

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.

Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ и на следующий день после аварии.

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По его словам, забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках. Всего было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота от 1,3 раза до 10 раз.

"Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", — считает глава Госэкоинспекции.

Он пообещал направить запрос в "Ривнеазот" для получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв. Кроме того, планируется привлечь специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для консультаций и повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Напомним, авария из-за разгерметизации трубопровода с выбросом нитрозных газов на предприятии "Ривнеазот" произошла 20 июля. Тогда местные сняли, как над химпредприятием поднялась большая оранжевая туча.

Несколько лабораторий сразу начали проверять воздуха: опасности для людей не обнаружили. Нарушение правил безопасности расследует полиция.

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