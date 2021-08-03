Авария на "Ривнеазоте": показатели нитратов в почве вблизи завода превышены до 10 раз

Однако в Госэкоинспекции считают, что причиной таких результатов может быть и неправильное ведение сельского хозяйства.
Экологи провели экспертизу почв, отобранных у сканадально завода "Ривнеазот" близ Ровно, где 20 июля произошло авария.
Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый.
Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ и на следующий день после аварии.
По его словам, забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках. Всего было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота от 1,3 раза до 10 раз.
"Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", — считает глава Госэкоинспекции.
Он пообещал направить запрос в "Ривнеазот" для получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв. Кроме того, планируется привлечь специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для консультаций и повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.
Напомним, авария из-за разгерметизации трубопровода с выбросом нитрозных газов на предприятии "Ривнеазот" произошла 20 июля. Тогда местные сняли, как над химпредприятием поднялась большая оранжевая туча.
Несколько лабораторий сразу начали проверять воздуха: опасности для людей не обнаружили. Нарушение правил безопасности расследует полиция.