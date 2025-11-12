Авария на шахте "Ингульская": спасатели ищут горняков под землей — детали

В Кировоградской области произошла авария на шахте Фото: иллюстративное / © Associated Press

Реклама

На шахте «Ингульская» ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВосходГОК) произошла чрезвычайная ситуация. 11 ноября в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидроукладывающей смеси, в результате чего затоплены два горизонта шахты.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины днем 12 ноября, а также Кировоградская облгосадминистрация.

На момент аварии на участке находились четыре работника подрядной организации ЧП «Свитекс». Двум из них удалось самостоятельно подняться на поверхность, судьба еще двух шахтеров по состоянию на 14.00 12 ноября остается неизвестной.

Реклама

К ликвидации последствий происшествия привлечены аварийно-спасательные подразделения ГСЧС и персонал шахты. Спасатели производят откачку воды и постоянно контролируют воздух на содержание газа.

По словам директора шахты Евгения Хворостовского, пропавшие под землей мужчины — работники подрядной компании из Кривого Рога.

Для выяснения причин чрезвычайного происшествия будет создана специальная комиссия в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Кременчуге произошла утечка аммиака. Тогда двух человек госпитализировали. На городском мясокомбинате произошла авария с выбросом аммиака. В результате пострадали двое работников, их доставили в больницу с диагнозом — отравление парами аммиака, они находятся в состоянии средней тяжести.