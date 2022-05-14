Авария под Тернополем: водитель с семью детьми в салоне вылетела на полосу встречного движения (фото)

Авария под Тернополем: водитель с семью детьми в салоне вылетела на полосу встречного движения (фото)

В Тернопольской области водитель устроила масштабное ДТП с участием шести автомобилей. В салоне ее машины находились 7 детей. В результате ДТП травмы получил мальчик.

Шесть транспортных средств столкнулись на Тернопольщине, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщили в областной полиции.

«Автопроисшествие произошло в субботу, 14 мая, около 7.50 на автодороге вблизи села Ступки Тернопольского района. По предварительным данным, 31-летняя жительница Черкасской области, управляя автомобилем Renault Megane, двигалась в направлении города Хмельницкий, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновения с четырьмя автомобилями: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo, Hyundai Sonata и Audi Q5. После этого водитель Renault Megane еще вернулась на свою полосу движения и врезалась в грузовик», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в салоне автомобиля Renault Megane находились семеро малолетних детей. В результате ДТП травмы получил мальчик, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве автомобиль Ford Focus, двигавшийся на большой скорости, врезался в бетонное сооружение блокпоста, расположенного на проезжей части.

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