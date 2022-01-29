Авария под защитой мундира: как завершились резонансные ДТП с участием полицейских

При вынесении приговоров правоохранителям, совершившим даже смертельные аварии, суд нередко учитывает их положительные характеристики с места службы.

Дорожно-транспортные происшествия, виновниками которых становятся сотрудники полиции, всегда привлекают особое внимание общества. Чаще резонанс возникает из предположения, что правоохранители смогут избежать наказания, поскольку им в этом помогут коллеги, спасая "честь мундира". Волна возмущения также поднимается из-за того, что люди, профессия которых обязывает следить за соблюдением правопорядка, сами допускают нарушение правил дорожного движения, надеясь, что им это сойдет с рук.

Аварии с полицейскими происходят как во время несения службы, когда они разбивают служебные машины в пылу погони за правонарушителем, так и в нерабочее время — на их собственных машинах и не всегда в трезвом состоянии.

ТСН.ua собрал подборку резонансных ДТП с участием полицейских и узнал о приговорах, вынесенных по этим делам.

Смертельный таран во время погони

На рассвете 13 сентября 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Саксаганского, полицейское авто Toyota Prius в погоне за якобы нарушителем правил дорожного движения на скорости почти 100 км/ч промчалось на красный сигнал светофора и врезалось в такси Chevrolet

Как рассказывали очевидцы, автомобиль такси двигался по улице Саксаганского на зеленый свет, а в то же время по улице Льва Толстого мчался полицейский патруль с включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. Полицейское авто буквально протаранило такси, после столкновения оба автомобиля выбросило на тротуар.

Еспресо.TV

Удар пришелся на правую переднюю дверцу "Шевроле" — именно туда, где находился пассажир. Менее чем через неделю от полученных травм 40-летний мужчина скончался в больнице. Госпитализировать пришлось также водителя такси и обоих патрульных полицейских с травмами разной степени тяжести.

Впоследствии капралу полиции, находившемуся за рулем служебной "Тойоты", было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейский вину в ДТП отрицал. На суде он объяснял, что во время патрулирования, которое вместе с напарницей начал накануне вечером, заметил, как по улице Льва Толстого мимо них на большой скорости проехал какой-то автомобиль. Допустив, что водитель этого автомобиля грубо нарушает ПДД, патруль решил начать преследование и, включив проблесковые маячки на служебном автомобиле, помчался вдогонку.

Как показали записи камер видеонаблюдения и проведена экспертиза, к перекрестку полицейская Toyota приблизилась на скорости 77-96 км/ч.

Полицейский уверял, что он добросовестно выполнял свои служебные обязанности и проезд на запретный сигнал светофора был для него разрешен, ведь он заранее включил маячки. Более того, подсудимый обвинил водителя такси в том, что тот находился под действием наркотических препаратов и потому не отреагировал на появление полицейской машины на перекрестке и не остановился, чтобы ее пропустить.

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Однако экспертиза не обнаружила у таксиста следов употребления алкоголя или наркотиков. Следствие также пришло к выводу, что оснований для погони за нарушителем, создавая аварийную ситуацию на перекрестке, у полицейских не было.

В марте 2020 года приговором Шевченковского районного суда полицейский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и запрещено управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Но заключения виновник смертельного ДТП все же избежал – тем же решением суда к уже бывшему полицейскому был применен закон об амнистии, поскольку преступление им было совершено по неосторожности, а на содержании у него в то время был малолетний ребенок.

Дополнительное наказание, назначенное судом, осталось в силе. Виновник ДТП был лишен специального звания капрал полиции с запретом работать в правоохранительных органах сроком на 2 года. Также с него должны взыскать в пользу матери погибшего пассажира такси более 60 тысяч гривен материального и 500 тысяч морального ущерба.

"Евробляхой" убил женщину на остановке

Еще одно резонансное ДТП с участием сотрудника полиции произошло во Львове утром 30 декабря 2018 года.

Автомобиль BMW на литовской регистрации, проезжая по улице Франко в центре города, выехал за пределы проезжей части и разбил остановку общественного транспорта, где как раз ждала трамвай, сидя на скамейке, 25-летняя жительница Жидачевского района. От полученных травм молодая женщина скончалась на месте. Водитель же скрылся, покинув свою разбитую "евробляху".

facebook/Игорь Зинкевич

На следующий день в пресс-службе Нацполиции сообщили о задержании виновника смертельной аварии. Им оказался инспектор патрульной полиции, находившийся в то время вне службы и возвращавшийся домой после вечеринки с друзьями вместе со своей подругой.

Случайные прохожие, которые были свидетелями ДТП, говорили, что водитель выглядел нетрезвым. Было ли так на самом деле неизвестно. Поскольку водитель был задержан только на следующий день после аварии, проводить медицинскую экспертизу для установления состояния алкогольного опьянения было уже нецелесообразно. Задержанного сразу же взяли под стражу и на время следствия содержали в СИЗО. Со службы в патрульной полиции его уволили, но дали на него в суд нейтральную характеристику.

На суде обвиняемый оправдывался тем, что совершил ДТП из-за утренних сумерков и плохих погодных условий — мол, на скользкой от дождя мостовой он потерял управление автомобилем и машина выскочила на тротуар. Также он уверял, что не видел женщину, которая была на остановке, и не знал о ее смерти.

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Учитывая положительные характеристики на бывшего полицейского с места жительства и работы, его раскаяние, а также то, что он возместил компенсацию родственникам погибшей женщины, Галицкий районный суд Львова назначил ему самое низкое наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей) — 3 года лишения свободы. 31 декабря 2021 года его срок наказания истек.

Бывший полицейский также был лишен водительских прав на три года и обязан заплатить почти 55 тысяч гривен за проведенные судебные экспертизы. Зато возмещать стоимость разрушенной остановки виновнику ДТП не пришлось — суд не удовлетворил гражданский иск о взыскании почти 200 тысяч гривен в пользу компании "БигБорд", арендующей остановку-павильон на площади Франко.

Кстати, в феврале 2018 этот патрульный полицейский уже был виновником одного ДТП. Тогда на служебном автомобиле Toyota Prius он въехал в Chevrolet Aveo. В результате этой аварии никто не пострадал, так что полицейского только оштрафовали на 340 грн.

Смерть под колесами патрульных

Во время патрулирования украинских городов были также резонансные случаи наездов на пешеходов.

7 мая 2017 года в Запорожье под колесами полицейской Toyota Prius погибла 30-летняя женщина, мать троих детей. Случилось это во дворе многоэтажки в Заводском районе города во время конфликтной ситуации, связанной с задержанием подозрительного мужчины.

Прохожий привлек внимание патрульных сначала тем, что показал им средний палец, а потом какими-то металлическими конструкциями в своем рюкзаке, происхождение которых он не мог объяснить. На мужчину надели наручники и "упаковали" его на заднее сиденье патрульной машины, чтобы доставить в участок.

Неожиданно за задержанного решили вступиться трое жителей района — двое мужчин и женщина, которые были свидетелями этого инцидента. Будучи под хмельком, они пытались заблокировать выезд патрульного авто со двора и требовали от полицейских объяснить свои действия.

Патрульные включили сирену и проблесковые маячки и, двигаясь рывками вперед, пытались выбраться из окружения. Во время одного из таких маневров полицейский автомобиль сбил с ног женщину, а затем проехал по ее голове передним колесом.

скриншот с видео

После наезда полицейские вызвали на место ДТП скорую помощь и пытались остановить кровь из разбитой головы женщины. Пострадавшую госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь десять суток, но в конце концов она скончалась.

В марте 2018 года Заводской районный суд города Запорожья вынес приговор по этому делу, назначив полицейскому 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год и без лишения права управлять транспортными средствами.

Такое снисходительное решение было вызвано, в частности, тем, что по месту регистрации, работы и общественности полицейского характеризовали сугубо с положительной стороны. В его защиту также выступил на суде муж погибшей, присутствовавший во время злополучного инцидента, который признал, что своими действиями препятствовал работникам полиции и сам спровоцировал аварию.

4 ноября 2016 года на перекрестке улиц Шевченко и Сечевых стрелков в городе Днепре автомобиль патрульной полиции Toyota Prius совершил наезд на переходившего дорогу 78-летнего мужчину.

С места аварии потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Через две недели пенсионер, до того не жаловавшийся на здоровье и сам водивший автомобиль, скончался в больнице.

Капралу полиции, который во время патрулирования был за рулем служебного автомобиля, объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть), вскоре он написал заявление о увольнения из патрульной полиции.

Несмотря на то, что сын потерпевшего, получивший от обвиняемого материальную компенсацию, обратился в суд с просьбой не назначать бывшему полицейскому суровое наказание, а также то, что его характеристики с места работы были положительными, а сам он был единственным кормильцем в семье, приговор первой инстанции предусматривал реальное заключение.

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Решением Бабушкинского районного суда города Днепропетровска в мае 2017 года экс-полицейскому назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и до вступления приговора в силу взяли его под стражу прямо в зале суда. Также осужденный был лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

“По мнению суда, на сотрудников новой патрульной полиции, которая в глазах общества должна была быть образцом полиции, возлагается не меньше ответственности за совершение дорожно-транспортных происшествий, чем на простых граждан. Применение закона об уголовной ответственности должно быть одинаковым как для простого гражданина, так и для патрульного полицейского”, — говорилось в обосновании приговора.

Но уже в августе 2017 года Апелляционный суд Днепропетровской области изменил приговор суда первой инстанции. От отбытия основного наказания в заключении осужденный был освобожден, ему назначили испытательный срок 2 года.

Смертоносное похмелье

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные полицейскими вне службы, так же оказываются в центре внимания из-за риска "отмазок" со стороны их коллег-правохранителей.

3 июня 2019 года в селе Лесном Хлебичине в Ивано-Франковской области легковой автомобиль Mazda 6 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. От страшного удара последняя превратилась в кучу металлолома, а находившиеся в ней супруги, местные жители, погибли на месте аварии.

Как оказалось, за рулем Mazda 6 находился 31-летний работник сектора реагирования патрульной полиции. Виновник ДТП отделался сотрясением мозга и переломом ноги.

Судебный процесс длился около двух лет. На суде обвиняемый признал, что, находясь вне службы, совершил ДТП, но с места аварии не скрывался, пытался оказать помощь, а также возместил потерпевшим имущественный и моральный ущерб, выплатив в общей сложности 20 тысяч евро.

Несмотря на то, что в заключении судебно-медицинского эксперта указано, что в крови обвиняемого обнаружен этиловый спирт в количестве 1,32 промилле, нахождение в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП отрицал. Из-за отсутствия в материалах дела доказательств принятия постановления прокурора об изъятии у него биологических образцов для анализа суд признал это отягчающее обстоятельство не доказанным.

12 июля 2021 года Коломыйский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) и назначил наказание ниже низшей границы, указанной в санкции статьи — 4 года лишения свободы. Кроме того, экс-полицейский должен выплатить родственникам погибших 520 тысяч гривен морального ущерба.

29 апреля 2017 года на 256 километре автодороги Киев – Харьков, вблизи села Широкое на Полтавщине столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 и Lada Largus.

В тот день 28-летний водитель "девятки", инспектор по ювенальной превенции Гадячского отдела полиции на скорости около 100 км/ч не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии погиб его пассажир, также сотрудник полиции, а сам виновник аварии и еще один водитель получили травмы.

Подозрение экс-полицейскому объявили только через 3 года — после того, как дело перешло в подследственность ДБР. Ранее, зимой 2018 года, его уволили из полиции.

На суде обвиняемый не смог объяснить, что стало причиной ДТП, и признался, что накануне вместе с погибшим употреблял крепкие алкогольные напитки, спал мало, но на момент ДТП, якобы, уже был трезв.

Анализ крови подсудимого, засвидетельствовавший содержание 1,1 промилле алкоголя, суд не принял во внимание, поскольку исследование было проведено до внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

30 сентября 2021 года Великобагачанский районный суд признал экс-правохранителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

Однако в места заключения осужденный не попал – его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Также он должен уплатить моральный и материальный ущерб пострадавшим.

Справка

Уголовная ответственность за совершенное ДТП для водителя, признанного виновным, предусмотрена ст. 286 УК Украины, которая определяет преступлением нарушение правил безопасности дорожного движения, если такие действия повлекли за собой :

средней тяжести телесное повреждение потерпевшему;

тяжкое телесное повреждение потерпевшему;

смерть потерпевшего или нескольких потерпевших.

Санкцией статьи предусмотрены следующие наказания за совершение ДТП в рамках привлечения к уголовной ответственности:

в случае причинения потерпевшему средней тяжести телесного повреждения — штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен (200 — 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), исправительные работы на срок до 2 лет , арест от 1 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет (дополнительным наказанием может быть назначено лишение права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет );

(200 — 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), исправительные работы на срок , арест ограничение свободы на срок (дополнительным наказанием может быть назначено лишение права управлять транспортными средствами сроком ); в случае причинения тяжкого телесного повреждения или смерти потерпевшему — лишение свободы сроком от 3 до 8 лет (дополнительным наказанием может быть назначено лишение права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет );

(дополнительным наказанием может быть назначено лишение права управлять транспортными средствами сроком ); в случае причинения гибели нескольких лиц — лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с обязательным лишением права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет.

Необходимо отметить, что при назначении наказания виновнику ДТП важное значение имеет мнение потерпевшего по поводу его вида и размера.

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