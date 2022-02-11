Авария с кортежем Ярославского: ГБР возбудило производство по попытке фальсификации дела

Правоохранители начали досудебное расследование.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство из-за попыток фальсификации дела о ДТП в Харьковской области с участием бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом заявил директор бюро Алексей Сухачев.

Досудебное расследование было начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. По словам Сухачева, все дела "тщательно расследуют, а настоящие виновники будут привлечены к ответственности".

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже через общественное давление", – заявил глава ГБР.

К слову, накануне глава МВД Денис Монастырский написал, что утром 10 февраля следователи областной полиции подали в прокуратуру подозрение по делу о ДТП на человека, который сообщил, что находился за рулем. Позже оказалось, что во время инцидента это лицо было в другом месте.

Как сообщалось, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.

В МВД Украины 10 февраля сообщили, что милиционеры вызвали на допрос Ярославского. Он заявил, что спал дома в тот момент, когда произошла авария. Впоследствии появилась информация, что бизнесмен "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

В общем, главу полиции Харьковской области уволили из-за истории из ДТП. Дело пытались сфальсифицировать — подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем.