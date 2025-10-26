Авария с участием автобуса ТЦК — стали известны первые подробности инцидента в Кировоградской области

ДТП / © iStock

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского рейсового автобуса и военного автобуса.

Подробности инцидента сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Николаевской области, передает УНН.

Авария произошла 25 октября около 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района. Как выяснилось, военный автобус, принадлежащий одному из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), столкнулся с пассажирским автобусом на перекрестке.

По предварительной информации, водитель военного транспорта выехал на красный свет светофора, что и привело к столкновению.

В результате ДТП несколько пассажиров рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести.

В больницу госпитализировали водителя гражданского автобуса и двух пассажиров, среди которых малолетний ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины.

Ранее сообщалось, что на Волыни в результате ДТП травмировались 5 военнослужащих ТЦК.