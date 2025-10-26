- Дата публикации
Авария с участием автобуса ТЦК — стали известны первые подробности инцидента в Кировоградской области
По предварительным данным, водитель уехал на красный свет. Госпитализированы три человека, среди них — ребенок.
В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского рейсового автобуса и военного автобуса.
Подробности инцидента сообщили в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Николаевской области, передает УНН.
Авария произошла 25 октября около 12:45 в селе Подгайцы Кропивницкого района. Как выяснилось, военный автобус, принадлежащий одному из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), столкнулся с пассажирским автобусом на перекрестке.
По предварительной информации, водитель военного транспорта выехал на красный свет светофора, что и привело к столкновению.
В результате ДТП несколько пассажиров рейсового автобуса получили травмы разной степени тяжести.
В больницу госпитализировали водителя гражданского автобуса и двух пассажиров, среди которых малолетний ребенок.
По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины.
