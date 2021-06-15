Авария с украинцами в Румынии: два пассажира находятся в тяжелом состоянии

В результате столкновения погибнуть двое украинцев.

До сих пор в тяжелом состоянии находятся в больнице двое украинцев, пострадавших в жуткой аварии в Румынии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июня.

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В румынском накануне на трассе неподалеку от венгерской границы пассажирский автобус врезался в грузовик и перевернулся. Погибли двое граждан Украины. Всего в салоне находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Что стало этому причиной, выясняет следствие. Водитель грузовика рассказывает: ближе к пункту пропуска образовалась огромная очередь машин, движение замедлялось и, возможно, водитель автобуса не успел на это среагировать.

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