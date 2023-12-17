Авария с украинским автобусом в Словакии: в МИД рассказали подробности

Министерство иностранных дел Украины подтвердило аварию автобуса с украинцами вблизи населенного пункта Даргов в Словакии.

В украинском МИД заверили, что посольство оказывает консульскую помощь всем пострадавшим в результате ДТП с автобусом из Украины 17 декабря.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, ДТП произошло при участии автобуса, который следовал за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все – граждане Украины.

Восемь украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет.

Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже на пути.

Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Наши дипломаты также проконтролируют, чтобы остальные пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Авария с украинским автобусом в Словакии / Фото: Виталий Глагола

Напомним, 17 декабря в Словакии перевернулся украинский автобус. На момент аварии в салоне находились 53 пассажира и два водителя.

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