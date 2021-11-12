Авария танкера "Делфи": с владельца судна взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде

Судно десять месяцев лежало на мели у одесского пляжа.
С владельца танкера "Делфи", почти год пролежавшего на мели у одесского пляжа, взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 ноября.
В течение почти 12 месяцев из судна в море периодически утекали нефтепродукты. Следует отметить, что еще почти три миллиона гривен требует от владельца "Делфи" Ассоциация морских портов Украины за уборку танкера с пляжа.
Напомним, почти два года назад "Делфи" попал в кораблетрощь — во время шторма он потерял якорь. Волны прибили его к побережью в Одессе. Там он лег на волне и частично затонул. Убрать корабль из акватории смогли только десять месяцев спустя после аварии. Следствие установило, что "Делфи" попал в трощу из-за служебной халатности. Сообщено о подозрении бывшему капитану порта "Пивденный". И ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Читайте также:
- Уровень алкоголя превысил норму в 14 раз: в Черновцах водитель таранил дома
- В Харькове авто наехало на двоих детей на "зебре": водителю грозит до восьми лет за решеткой
- Требовали покинуть школу: в Александрии полицейские пришли на урок к учительнице-антивакцинаторке