Авария танкера "Делфи": с владельца судна взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде

Авария танкера "Делфи": с владельца судна взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде

Судно десять месяцев лежало на мели у одесского пляжа.

С владельца танкера "Делфи", почти год пролежавшего на мели у одесского пляжа, взыскали через суд 16 тыс. долларов за ущерб окружающей среде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 ноября.

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В течение почти 12 месяцев из судна в море периодически утекали нефтепродукты. Следует отметить, что еще почти три миллиона гривен требует от владельца "Делфи" Ассоциация морских портов Украины за уборку танкера с пляжа.

Напомним, почти два года назад "Делфи" попал в кораблетрощь — во время шторма он потерял якорь. Волны прибили его к побережью в Одессе. Там он лег на волне и частично затонул. Убрать корабль из акватории смогли только десять месяцев спустя после аварии. Следствие установило, что "Делфи" попал в трощу из-за служебной халатности. Сообщено о подозрении бывшему капитану порта "Пивденный". И ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Новости Украины: с владельца танкера "Делфи" взыскали штраф 16 тысяч долларов за ущерб окружающей среде

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