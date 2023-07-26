Авария в Харькове с участием троллейбуса: мэр рассказал о состоянии пострадавших

В Харькове 25 июля произошла масштабная авария с участием троллейбуса – водитель совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, после чего въехал в электроопору. Ушибы и ссадины получили трое пешеходов – 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет. Также травмировались мужчина и женщина, находившиеся в троллейбусе.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона рассказал о состоянии пострадавших в ДТП.

По его словам, из больницы выписали троих пострадавших, еще один пострадавший остается в медицинском учреждении. Полиция выясняет обстоятельства аварии с участием пассажирского троллейбуса.

"Хочу сказать, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения – это уже подтвердили экспертизы. Что касается здоровья попавших в это ДТП людей. Трое уже не находятся в больнице, один пострадавший еще в медицинском учреждении, но его состояние не тяжелое, однако врачи считают, что пока еще нужно быть под наблюдением", — рассказал подробности мэр.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Закарпатскую область.

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