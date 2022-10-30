Аварийное освещение без генератора — как сделать "вечный" фонарик за 5 минут

Как сделать аварийное освещение без генератора, аккумулятора и солнечных батарей своими руками рассказываем в материале ТСН.ua

Способ создания простого и вечного фонарика придумал и описал на своем Youtube-канале пользователь Саша Тернопольский.

За несколько дней видео жителя Тернополя как создать "вечную" альтернативную свечу набрало миллионы просмотров на TikTok и YouTube.

Что нужно для фонарика аварийного освещения:

светодиод на 3 В,

2 штуки батареек АА или ААА,

скотч,

медная проволока,

паяльник с припоем.

Как сделать фонарик по-тернопольски

Пару батареек сложить так, чтобы у них не совпадали "плюсы" и "минусы". Чтобы держались, обмотать скотчем, спаять один край медной проволокой, а к другому припаять диод с учетом его полюсов. Диод сразу же начнет светиться.

По словам изобретателя, такой фонарик может работать на хороших батарейках больше года, хорошо выдерживает повышенную влажность и низкие температуры.

Видео, как сделать фонарик:

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