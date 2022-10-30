Аварийное освещение без генератора — как сделать "вечный" фонарик за 5 минут

Как сделать аварийное освещение без генератора, аккумулятора и солнечных батарей своими руками рассказываем в материале ТСН.ua
Способ создания простого и вечного фонарика придумал и описал на своем Youtube-канале пользователь Саша Тернопольский.
За несколько дней видео жителя Тернополя как создать "вечную" альтернативную свечу набрало миллионы просмотров на TikTok и YouTube.
Что нужно для фонарика аварийного освещения:
- светодиод на 3 В,
- 2 штуки батареек АА или ААА,
- скотч,
- медная проволока,
- паяльник с припоем.
Как сделать фонарик по-тернопольски
Пару батареек сложить так, чтобы у них не совпадали "плюсы" и "минусы". Чтобы держались, обмотать скотчем, спаять один край медной проволокой, а к другому припаять диод с учетом его полюсов. Диод сразу же начнет светиться.
По словам изобретателя, такой фонарик может работать на хороших батарейках больше года, хорошо выдерживает повышенную влажность и низкие температуры.
Видео, как сделать фонарик:
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