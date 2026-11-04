Аварийные отключения до 20 часов и блэкаут на несколько суток: в каких городах ситуация будет наихудшей

Отключение света / © Associated Press

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Этой зимой украинцам придется быть готовыми к чередованию аварийных и плановых отключений электроэнергии. После атак РФ экстренные обесточивания могут продолжаться от 6 до 20 часов. Впрочем, в небольших населенных пунктах света может не быть несколько суток.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью «УНИАН».

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По его словам, после масштабных ударов энергетики будут вводить аварийные отключения. Когда ситуацию удастся стабилизировать, в течение суток их постепенно будут заменять плановыми графиками.

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В то же время ситуация может улучшиться благодаря усилению украинской ПВО. Харченко объяснил, что за последние полторы недели реактивные дроны стали реже долетать до целей в Киеве.

Однако, говорит эксперт, даже ремонт поврежденной подстанции не гарантирует немедленного возвращения света всем потребителям. При возобновлении работы энергосистемы из-за дополнительной нагрузки могут возникать новые аварии на других участках сети.

«Аварийное отключение может быть от 6 до 18–20 часов», — подчеркнул он.

Харченко объяснил возможный сценарий на примере повреждения подстанции напряжением 330 кВ вблизи Киева. После удара энергетики могут потратить шесть-семь часов на ее ремонт и восстановление транзита электроэнергии. Впрочем, при повторном запуске из-за увеличенной нагрузки может выйти из строя другая, более старая подстанция на 35 кВ в распределительной сети. Даже при оперативном реагировании аварийной бригады на ее сбор, подготовку оборудования и дорогу может потребоваться еще три-пять часов.

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«Получается, этот дом был 20 часов без электричества. Критична ли эта ситуация с точки зрения национальной энергосистемы? Нет. А критична ли она для жильцов дома? Да. Это реальные сценарии, как это происходит», — сказал он.

Эксперт также предупредил, что небольшие города и поселки могут оказаться в более сложном положении, чем крупные областные центры. К примеру, у Киева есть резервные источники питания, поэтому полностью обесточить его крайне сложно. При этом в небольшом населенном пункте российские удары могут повредить все источники электроснабжения.

«В Киеве всегда будет резервный вариант. А в условном Тростянце реально могут уничтожить все источники электричества, и он может два или три дня оставаться без света», — отметил он.

Ситуация в энергетике — последние новости

В «Укрэнерго» сообщили, что в течение 3 ноября РФ осуществила одну из самых масштабных атак на энергетику. Только за минувшие сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты. Для ударов враг использовал беспрецедентное количество средств поражения, что повлекло за собой значительные повреждения энергетической инфраструктуры.

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В частности, были атакованы десятками ракет и беспилотников три теплоэлектростанции ДТЭК. После нескольких волн ударов три ТЭС остановили генерацию. На станциях были зафиксированы масштабные разрушения и повреждения оборудования.

После сложной работы по состоянию на 4 ноября в Украине отменили аварийные отключения, но до сих пор без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

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