Аварийные отключения сегодня ввели в восьми областях Украины: детали

"Укрэнерго" предупредило об аварийных отключениях света в восьми регионах и в Киеве.
В субботу, 12 ноября, аварийные отключения света будут применяться в Киеве и восьми областях Украины – Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения.
Во всех других областях Украины отключения не прогнозируются.
Отключение света в городах Украины
После массированных атак России в октябре по объектам критической инфраструктуры в Украине были введены стабилизационные отключения света. Действуют два режима отключения – плановый и аварийный. Плановые отключения происходят по графику, аварийные – без уведомлений, поскольку их невозможно предусмотреть.
Между тем в Верховной Раде выразили надежду, что уже с начала следующей недели ситуация с электроэнергией в Украине должна значительно улучшиться. В парламенте говорят, что продолжительность отключений уже снизилась.
В "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой.
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