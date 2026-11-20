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Аварийные отключения света: что произошло в трех областях западной Украины
«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений света во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за российской атаки на объекты энергетики.
Сегодня, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложна. Для стабилизации работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям», — говорится в сообщении.
Атака по западной Украине 20 ноября — что известно
Утром российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на западные области Украины. Взрывы раздались во Львове и Ивано-Франковске. По сообщениям местных властей, оккупанты применили крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал о работе ПВО и анонсировал перебои со светом в городе. Он также призвал горожан зарядить павербанки и сделать запасы воды и предупредил о возможных новых воздушных атаках в течение дня.
Во Львове после взрывов фиксируют падение обломков в нескольких местах.
Отметим, Польша подняла в воздух военную авиацию и усилила контроль за воздушным пространством из-за активности ракет вблизи западных границ Украины. Сообщалось, что ракета пересекла воздушное пространство страны.