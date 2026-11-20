В трех областях на западной Украине аварийные отключения света / © Associated Press

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Сегодня, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложна. Для стабилизации работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям», — говорится в сообщении.

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Атака по западной Украине 20 ноября — что известно

Утром российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на западные области Украины. Взрывы раздались во Львове и Ивано-Франковске. По сообщениям местных властей, оккупанты применили крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал о работе ПВО и анонсировал перебои со светом в городе. Он также призвал горожан зарядить павербанки и сделать запасы воды и предупредил о возможных новых воздушных атаках в течение дня.

Во Львове после взрывов фиксируют падение обломков в нескольких местах.

Отметим, Польша подняла в воздух военную авиацию и усилила контроль за воздушным пространством из-за активности ракет вблизи западных границ Украины. Сообщалось, что ракета пересекла воздушное пространство страны.

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