До 12 часов в сутки: какие прогнозы аварийных отключений света на этой неделе

Отключение света / © unsplash.com

Украинцы в ближайшие дни могут оставаться без электроэнергии до 12 часов в сутки.

Об этом сообщил Виталий Зайченко, председатель правления «Укрэнерго» в эфире телемарафона 10 декабря.

Отключения будут касаться трех очередей потребителей, но в разных регионах ситуация может отличаться.

По словам Зайченко, аварийные отключения стали следствием обстрелов российскими войсками энергетических объектов, в том числе на Сумщине, а также неблагоприятного стечения обстоятельств: повреждена генерация и нет возможности поддерживать работу гидростанций.

«Поэтому для сохранения целостности энергосистемы диспетчер был вынужден применить аварийные отключения», — пояснил он.

Отключения электричества усилились после масштабной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 6 декабря 2025 года.

Под удар попали области:

Киевская,

Черниговская,

Львовская,

Одесская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Харьковская.

Также Россия повредила теплоэлектростанции ДТЭК и заставила атомные электростанции временно снизить производство электроэнергии. В ночь на 7 декабря удар по Кременчугскому району Полтавщины привел к частичным перебоям с тепло- и водоснабжением.

Зайченко отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что графики почасовых отключений электроэнергии действуют по всей стране, а правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

Напомним, ранее энергетики объяснили истинную причину отключения света в Украине. Причина не в том, что страна продает электроэнергию Молдове. На самом же деле причиной отключений стали массированные атаки России.