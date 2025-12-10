- Дата публикации
До 12 часов в сутки: какие прогнозы аварийных отключений света на этой неделе
«Укрэнерго» предупреждает о почасовых отключениях электроэнергии в трех очередях потребителей. Самая сложная ситуация — в Черниговской и Донецкой областях.
Украинцы в ближайшие дни могут оставаться без электроэнергии до 12 часов в сутки.
Об этом сообщил Виталий Зайченко, председатель правления «Укрэнерго» в эфире телемарафона 10 декабря.
Отключения будут касаться трех очередей потребителей, но в разных регионах ситуация может отличаться.
По словам Зайченко, аварийные отключения стали следствием обстрелов российскими войсками энергетических объектов, в том числе на Сумщине, а также неблагоприятного стечения обстоятельств: повреждена генерация и нет возможности поддерживать работу гидростанций.
«Поэтому для сохранения целостности энергосистемы диспетчер был вынужден применить аварийные отключения», — пояснил он.
Отключения электричества усилились после масштабной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 6 декабря 2025 года.
Под удар попали области:
Киевская,
Черниговская,
Львовская,
Одесская,
Запорожская,
Днепропетровская,
Николаевская,
Харьковская.
Также Россия повредила теплоэлектростанции ДТЭК и заставила атомные электростанции временно снизить производство электроэнергии. В ночь на 7 декабря удар по Кременчугскому району Полтавщины привел к частичным перебоям с тепло- и водоснабжением.
Зайченко отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что графики почасовых отключений электроэнергии действуют по всей стране, а правительство работает над сокращением продолжительности отключений.
Напомним, ранее энергетики объяснили истинную причину отключения света в Украине. Причина не в том, что страна продает электроэнергию Молдове. На самом же деле причиной отключений стали массированные атаки России.