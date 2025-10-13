Аварийные отключения света: эксперт назвал новую тактику РФ и сроки обновления энергосистемы

Эксперт Рябцев объяснил, как быстро восстановят свет после ударов России / © ТСН.ua

Россия не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к вынужденным аварийным отключениям в ряде регионов. Однако украинская энергосистема гораздо лучше подготовлена к восстановлению после вражеских атак, чем в начале полномасштабного вторжения. Хотя кратковременные перебои с электроснабжением все еще вероятны, энергетики гарантируют оперативное восстановление.

Об этом по словам специалист по энергетике Геннадий Рябцев сказал в комментарии «24 Канала».

По его словам, энергосистема Украины 2025 значительно более устойчива к вызовам войны благодаря проведенной межсезонной подготовке.

Эксперт убежден, что аварийные отключения, такие как те, которые были введены 13 октября в Полтавской, Сумской, Харьковской, частично Кировоградской и Запорожской (для промышленности) областях, не будут длительными, как это наблюдалось в сезоне 2022-2023 годов.

Россия изменила стратегию, сосредоточившись на последовательном выведении из строя энергооборудования больших установок в прифронтовых регионах. Это влечет за собой локальные ограничения, но ограниченно влияет на устойчивость системы в целом.

Хотя полная бесперебойность энергоснабжения в течение отопительного сезона не гарантируется из-за продолжающихся обстрелов, энергетики имеют необходимые запасы, резервы и оборудование, чтобы быстро восстанавливать питание даже после прямых попаданий.

«Свет вернется быстрее, чем надеется Россия»

Геннадий Рябцев также заверил, что усилия энергетиков позволят быстро вернуть электрическую и тепловую энергию жителям прифронтовых областей, несмотря на интенсивность атак. Он подчеркнул высокий уровень защиты и надежности работы системы, что свидетельствует о ее устойчивости.

Эксперт подчеркнул, что гражданам следует быть готовыми к возможным временным отключениям, особенно в прифронтовых зонах, где они могут продолжаться от нескольких дней до недель. В то же время он заверил, что энергетики будут неизменно возобновлять энергопитание после завершения ремонтных работ.

Напомним, в результате очередной атаки дронов-камикадзе на Одесскую область в Белгород-Днестровском районе произошло отключение света.

12 октября утром стало известно, что часть Белгород-Днестровского города и района осталась без электро- и водоснабжения.