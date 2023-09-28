Аварийные отключения света: нардеп рассказал, как изменятся подходы распределения электричества

Будут ли введены аварийные отключения света – это зависит от мощности атак РФ.

В случае введения графиков аварийного отключения света электроэнергия будет справедливо распределена между областями.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Ограничения однозначно будут, но правительство и энергетические компании "Укрэнерго" и облэнерго вместе с военными администрациями должны гарантировать, что в случае ограничения электроэнергии она будет справедливо распределяться между областями", — подчеркнул Кучеренко.

Он подчеркнул, что во время атак нужно рассчитывать на ПВО и инженерную защиту.

"У нас есть определенная возможность брать, покупать электроэнергию у европейских стран, что очень важно для стабилизации нашего энергоснабжения. Это не закроет все проблемы, но все наши блоки работают, ремонты пройдены, уголь и газ есть", — отметил нардеп.

Ранее энергетики заявили, что в нескольких областях невозможно избежать отключения света во время отопительного сезона.

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