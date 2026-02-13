Аварийные отключения света охватили 6 областей: в чем дело

Отключение света / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские атаки на энергообъекты привели к обесточиванию и аварийным отключениям света в шести областях Украины. Энергетики уже начали восстановительные работы, однако ситуация в энергосистеме остается напряженной.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В течение последних суток российская армия продолжала осуществлять прицельные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро 13 февраля без электроснабжения остаются потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Реклама

В регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет всем абонентам.

Из-за предыдущих массированных атак РФ в большинстве областей Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения. В некоторых регионах временно введены аварийные отключения света — их отменят сразу после стабилизации работы энергосистемы.

Атаки по энергетике

Напомним, из-за атаки российских дронов в ночь на 13 февраля повреждена энергетическая инфраструктура на Николаевщине, что привело к обесточиванию части Баштанского района. Без света оказался и Херсон: причину обесточивания выясняют.

Этой же ночью враг массированно атаковал энергоинфраструктуру Одессы, вызвав критические повреждения оборудования. В ДТЭК сообщили, что восстановление объектов потребует много времени. Сейчас энергетики разбирают завалы и работают над устранением последствий.