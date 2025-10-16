Аварийные отключения света по всей стране: в "Укрэнерго" сделали заявление об экстренных графиках

Аварийные отключения света / © ТСН.ua

Сегодня, 16 октября, во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом заявили в «Укрэнерго».

Из-за критичного дефицита мощности, вызванного повреждениями, энергетики были вынуждены прибегнуть к незапланированным отключениям света для населения по всей стране.

Кроме того, до конца суток проходят ограничения для крупных потребителей: во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий.

Что ждать завтра, 17 октября

На следующий день ограничения коснутся только промышленности. Применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00.

Ситуация в регионах

На Черниговщине местный оператор системы распределения (облэнерго) использует три очереди почасовых отключений для балансировки сети.

Энергетики подчеркивают, что ситуация динамична. Граждан призывают немедленно максимально экономить электроэнергию, если сейчас она находится в их домах.

Напомним, украинские энергетики заявили о сложной ситуации в энергосистеме. Сегодня утром, 16 октября, в Украине уже начали вводить графики аварийных отключений света.

В частности, на территории Сумщины были введены графики аварийных отключений. По данным облэнерго, в настоящее время ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.