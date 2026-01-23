Аварийные отключения света прекратятся: Шмыгаль назвал сроки

Отключение света в Украине

В ближайшие дни должен состояться переход от аварийных к почасовым отключениям света.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Наша задача — выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой из-за существенного дефицита мощности, но наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

Министр также сообщил, что состоялась полная верификация когенерационных установок в Киеве и области.

«Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать», — подчеркнул он.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.