Аварийные отключения света применили во всех регионах Украины

Причина аварийных отключений – увеличение дефицита электроэнергии, потому что возросло потребление из-за похолодания, и из-за последствий российских ударов.

В "Укрэнерго" 15 мая применили контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С 6:40 до 09:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионам Украины", — отметили в компании.

Также читайте Украинцев предупредили о тяжелых периодах из-за дефицита света

Там добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Причина аварийных отключений – увеличение дефицита электроэнергии в связи с ростом потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Также в этот же день с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 14 мая в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков аварийных отключений света в Киеве, Львове и области, в Ивано-Франковской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свет отключили! Безумный дефицит электроэнергии!

Читайте также: