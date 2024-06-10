Аварийные отключения света произошли в одной из областей Украины

Сейчас в Сумской области продолжаются ремонтные работы.

В ночь на 10 июня в Сумской области выключался объект критической инфраструктуры, в результате чего областной центр остался без света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект критической инфраструктуры. Обесточились потребители г. Сумы", – говорится в заявлении компании.

По состоянию на 6:30 энергопитание большинства потребителей возобновлено. Продолжаются ремонтные работы.

В "Укрэнерго" заверили, что в ближайшие часы энергоснабжение будет возобновлено полностью.

Напомним, ранее Сумской городской совет информировал, что из-за аварийной ситуации на оборудовании часть областного центра оказалась без света. По некоторым адресам отсутствует и вода.

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