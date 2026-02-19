- Дата публикации
Аварийные отключения света: "Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы
Из-за непогоды и обстрелов в ряде областей введены аварийные отключения света, там графики не действуют.
Из-за последствий массированных атак и сложных погодных условий ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной. В отдельных областях введены экстренные меры по ограничению потребления.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в Facebook.
Отключение: где не действуют графики
Сегодня, 19 февраля, в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО), а для промышленности введено ограничение мощности. Однако из-за нестабильной ситуации в отдельных областях энергетики вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям.
В Укрэнерго отмечают: в зонах действия аварийных отключений предварительно обнародованные графики не действуют. Возврат к прогнозируемым ГБО произойдет сразу после стабилизации системы. Актуальную информацию о своем регионе потребители могут найти на страницах местных облэнерго.
Последствия обстрелов и непогоды
Энергосистема страдает не только от ударов врага, но и от стихии:
Ненастье: из-за гололеда, снега и сильного ветра обесточено 458 населенных пунктов в шести областях (Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской).
Обстрелы: в результате целенаправленных ударов РФ по инфраструктуре и боевым действиям есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Уровень потребления и призывы к бережливости
По состоянию на утро 19 февраля уровень потребления соответствует сезонным нормам. Пик погрузки вчера вечером был на 2,8% выше, чем во вторник, что связано с уменьшением ограничений в некоторых регионах.
Энергетики призывают украинцев соблюдать режим экономии:
Ограничьте использование мощных электроприборов в пиковые часы.
Перенесите энергоемкие процессы (стирка, обогрев) на ночное время после 23:00.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за официальными сообщениями ваших операторов системы распределения», — добавили в компании.
Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что является ключом к выживанию городов во время обстрелов энергетики. Это автономная генерация.