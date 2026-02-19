Аварийные отключения света: "Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы

Отключение света

Из-за последствий массированных атак и сложных погодных условий ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной. В отдельных областях введены экстренные меры по ограничению потребления.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

Отключение: где не действуют графики

Сегодня, 19 февраля, в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО), а для промышленности введено ограничение мощности. Однако из-за нестабильной ситуации в отдельных областях энергетики вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям.

В Укрэнерго отмечают: в зонах действия аварийных отключений предварительно обнародованные графики не действуют. Возврат к прогнозируемым ГБО произойдет сразу после стабилизации системы. Актуальную информацию о своем регионе потребители могут найти на страницах местных облэнерго.

Последствия обстрелов и непогоды

Энергосистема страдает не только от ударов врага, но и от стихии:

Ненастье: из-за гололеда, снега и сильного ветра обесточено 458 населенных пунктов в шести областях (Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской).

Обстрелы: в результате целенаправленных ударов РФ по инфраструктуре и боевым действиям есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Уровень потребления и призывы к бережливости

По состоянию на утро 19 февраля уровень потребления соответствует сезонным нормам. Пик погрузки вчера вечером был на 2,8% выше, чем во вторник, что связано с уменьшением ограничений в некоторых регионах.

Энергетики призывают украинцев соблюдать режим экономии:

Ограничьте использование мощных электроприборов в пиковые часы. Перенесите энергоемкие процессы (стирка, обогрев) на ночное время после 23:00.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за официальными сообщениями ваших операторов системы распределения», — добавили в компании.

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что является ключом к выживанию городов во время обстрелов энергетики. Это автономная генерация.