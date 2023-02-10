Аварийные отключения света в Украине: в "Укрэнерго" сообщили, где ситуация самая сложная

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры во время массированной российской атаки 10 февраля в Украине в нескольких регионах продолжаются аварийные отключения света. Самая сложная ситуация сейчас на Харьковщине.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укренерго".

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме значительный.

Ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

"Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, 10 февраля российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины. Это привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Читайте также: