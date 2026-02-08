Аварийные отключения в большинстве регионов: в "Укрэнерго" объяснили, почему не действуют графики

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 8 февраля применены аварийные отключения / © ТСН

Ситуация в энергосистеме остается сложной, а уровень повреждений сетей и дефицит мощности не позволяют вернуться к плановым ограничениям в большинстве регионов Украины.

НЭК «Укрэнерго» сообщает , что атомная генерация все еще работает не в полную силу из-за разрушений инфраструктуры, вызванных массированными ракетно-дроновыми ударами на этой неделе.

Какая ситуация со светом после атаки 7 февраля

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением высоковольтных подстанций и электростанций, ставших целями для российских обстрелов. Главная задача сейчас – вернуть в работу поврежденное оборудование, чтобы атомные станции могли выйти из режима вынужденной разгрузки и дать системе необходимые киловатт.

Несмотря на общее напряжение, специалисты фиксируют первые положительные сдвиги благодаря непрерывным ремонтам. В отдельных областях объем примененных ограничений сегодня уже меньше, чем вчера, что свидетельствует о постепенном восстановлении пропускной способности магистральных сетей.

Когда вернутся графики отключения света

Обнародованные накануне почасовые расписания отменены в большинстве областей, поскольку диспетчеры вынуждены применять экстренные аварийные отключения для балансировки системы. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет мгновенно, как только ситуация стабилизируется, поэтому потребителям советуют следить за оперативными обновлениями на страницах местных облэнерго.

Энергетики также обращаются с просьбой не включать мощные приборы сразу после появления света во избежание резких скачков нагрузки и повторных аварий. Лучший способ помочь системе выстоять – перенести стирку, обогрев и другие энергоемкие процессы на ночные часы, когда потребление падает.

Напомним, Киев возвращается к временным графикам отключений света. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме столицы.