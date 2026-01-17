Аварийные отключения: в какой области будут сидеть без света

В Украине ситуация со светом сложная

Сегодня, 17 января, в Сумской области введены графики аварийных отключений света для 1-5 очередей потребителей. Спрогнозировать время возвращения света невозможно.

Об этом сообщили в Сумыоблэнерго.

«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины в 09:45 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 17 января, для столицы и всех регионов Украины.