- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
Аварийные отключения: в какой области будут сидеть без света
Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Сегодня, 17 января, в Сумской области введены графики аварийных отключений света для 1-5 очередей потребителей. Спрогнозировать время возвращения света невозможно.
Об этом сообщили в Сумыоблэнерго.
«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины в 09:45 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ», — говорится в сообщении.
Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 17 января, для столицы и всех регионов Украины.