Август 2024: как глобальное потепление повлияло на погоду в Киеве

В августе этого года в Киеве среднемесячная температура воздуха составила 23,1°C, что на 2,7°C выше климатической нормы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Август 2024 стал третьим самым теплым августом в истории Киева. В столице было установлено четыре температурных рекорда в период с 25 по 27 августа. Самая высокая температура месяца достигла 35,5 ° C 20 августа, а самая низкая составила +13,4 ° C 14 августа.

Осадков в августе выпало всего 24 мм, что составляет 43% от климатической нормы. Поэтому август вошел в двадцатку самых сухих августов с 1891 года.

Июль 2024 стал пятым самым жарким месяцем в истории Киева. Среднемесячная температура составила 24,3°C, что на 3,0°C выше климатической нормы.

Напомним, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса в Национальном научном антарктическом центре Денис Пишняк рассказывал, что жара в Украине вызвана повышением температуры из-за влияния аграрных и промышленных центров северного полушария, которые загрязняют атмосферу и меняют облачный покров.

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