Август дебютирует жарой, но местами будут идти дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Август дебютирует жарой, но местами будут идти дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Днем в отдельных районах возможны град и шквалы.

В воскресенье, 1 августа, в Украине будет держаться очень жаркая погода, которую местами будут освежать кратковременные грозовые дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных областях, днем местами и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 28-33°, на юге и востоке до 35°, в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29°.

1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 1 августа ночью будет без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 1 августа в Киеве и большинстве районов области чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

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