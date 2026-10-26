Авиабомбы, беспилотники и артиллерия: Россия обстреляла Сумщину, есть травмированные (фото)

В течение суток российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумщины. Враг применял авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

В Сумской громаде в результате атаки беспилотника на частное домовладение пострадали две женщины в возрасте 76 и 56 лет.

В Ямпольской громаде вражеский БпЛА попал в жилой дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В Степановской громаде в результате вражеских атак беспилотником травмирован 63-летний мужчина.