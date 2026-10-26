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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Авиабомбы, беспилотники и артиллерия: Россия обстреляла Сумщину, есть травмированные (фото)

На Сумщине в результате вражеских обстрелов травмированы пять человек, полиция фиксирует преступления РФ.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

В течение суток российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумщины. Враг применял авиабомбы, беспилотники, артиллерию и минометы.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

  • В Сумской громаде в результате атаки беспилотника на частное домовладение пострадали две женщины в возрасте 76 и 56 лет.

  • В Ямпольской громаде вражеский БпЛА попал в жилой дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

  • В Степановской громаде в результате вражеских атак беспилотником травмирован 63-летний мужчина.

  • В Середино-Будской громаде в медицинское учреждение обратились 56-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили травмы 23 октября, когда вражеский беспилотник попал в частное домовладение.

На местах атак работали следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений.

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

Полиция фиксирует преступления РФ в Сумской области / © Полиция Сумской области

По каждому факту следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Ворожбянском обществе Сумской области подорвался 17-летний парень. К счастью, молодой человек выжил.

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