Авиационный эксперт объяснил, как в Украине можно реализовать программу "Небесный щит"

В Украине есть все возможности организовать инициативу "Небесный щит" для защиты украинского неба, однако это было возможно только после окончания боевых действий.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он заявил, что в истории не было случаев, когда страна, отмечавшая военную агрессию, просила у других защитить воздушное пространство.

"И та страна имеет такие возможности. У нее нет никаких предосторожностей с точки зрения международного права это не делать. Это первое. Вся эта концепция "Воздушного щита" была разработана специалистами Королевских воздушных сил Британии еще в 22-м году. И эти специалисты считаются лучшими планировщиками вообще во всем альянсе НАТО. Они вычислили количество самолетов. в этом вопросе, какие возможны риски в будущем. И они предложили эту концепцию в чем?

Аналитик напомнил, что данную инициативу не будут реализовывать на уровне НАТО, чтобы это не было воспринято как эскалация.

Криволап считает, что все украинские атомные электростанции должны попадать под действие программы "Воздушный щит".

"Зараз Європа починає трохи прокидатися, згадали про цей "Повітряний щит", згадали цю концепцію. Така ідея, що 120 літаків, не будуть підлітати жоден з них ближче ніж 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення або до кордону з Росією. Тому що це вже вираховується як зона, де велика ймовірність завдавання ударів по літаках. І цими пілотами і цими літаками ризикувати не можна, а там вже можуть дістати і російські ракети Р-37М, там можуть вже бути працездатними комплекси С-300, С-400. Ну тобто оце така зона. Все інше можна захищати. І під цю зону підпадають наші всі атомні електростанції. Львів, Одеса, Київ, ну й інші, якщо провести таку 200-кілометрову зону, то все це може бути захищено цими літаками. Що це дає нам? Це дає нам можливість ті засоби ППО, які зараз працюють по всій Україні, сконцентрувати їх ближче в эту зону и таким образом увеличить плотность нашей противовоздушной обороны именно в этой 200-километровой зоне", — рассказал эксперт.

По мнению аналитика, реализация этой программы возможна, но предположил, что решение может быть принято при принятии мирного соглашения.

"Это возможно, реально это возможно. Но там есть такое предостережение что это все будет после того, как будет составлено мирное соглашение. А я к мирному соглашению не очень-то отношусь. Понимаю, что это политическая борьба, что это совсем другие процессы. Они не имеют очень серьезного отношения к тем действиям, которые мы предпринимаем в этой войне сейчас".

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему ПВО не сбило большое количество ракет во время последней атаки.

Мы ранее информировали, что французские истребители Mirage-2000 впервые отражали массированную атаку РФ по Украине.

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