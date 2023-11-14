Авиационный эксперт рассказал о подготовке пилотов, важных нюансах и задачах на войне

Украина рассчитывает получить около 61 западный самолет. Поэтому нам нужно подготовить 100-120 пилотов.

Об этом в эфире телемарафона сказал аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап.

"Я когда-то говорил, что пилота подготовить проще и быстрее, чем технического специалиста. Если мы рассчитываем на то, что мы получим примерно 61 самолет, как минимум, то нам для этого нужно подготовить 100-120 пилотов. А на каждый самолет технических специалистов нужно, видимо, умножить на пять", – объяснил эксперт.

О возможностях пилотов

По словам Криволапа, сегодня мы не нуждаемся в универсальных специалистах, которые могут "производить" все, что угодно, в воздухе. Украине нужны специализированные пилоты, которые сейчас выполняют конкретные миссии, что нужны нам сейчас на фронте.

Так, речь идет о следующих задачах: ПВО и поддержка наземных операций, штурмовые действия, защита линии фронта, борьба с самолетами и вертолетами.

Напомним, британский офицер объяснил, чем истребители F-16 помогут на поле боя.

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