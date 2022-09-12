Авиация и артиллерия "отминусовали" 40 россиян, четыре танка врага и склад боеприпасов в Каховке

Украинская авиация нанесла три удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Они были связаны с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, радиоэлектронной станции борьбы, двух складов боеприпасов.
Обобщенные потери врага за боевой день составляют 40 россиян, 4 танка, еще 4 единицы бронированной техники, три самоходных гаубицы «Мста-С», склад боеприпасов в Каховке.
Напомним, что в июне Австралия передала Украине первую партию бронетранспортеров M113.
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