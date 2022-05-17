Авиация оккупантов обстреляла объекты инфраструктуры на востоке и в глубине страны: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 17 мая

Авиация оккупантов обстреляла объекты инфраструктуры на востоке и в глубине страны: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 17 мая

Начались 83 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 мая.

Авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области оккупанты из миномета обстреляли одно из подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании пришествия подразделений Сил обороны.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении – осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

В Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили 5 воздушных целей: самолет Су-25, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня и 1 крылатую ракету.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Общие потери врага в настоящее время уточняются.

Напомним, что Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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