Авиация, водная полиция, рамки и проверки: в МВД анонсировали жестокие меры безопасности на День Независимости

Авиация, водная полиция, рамки и проверки: в МВД анонсировали жестокие меры безопасности на День Независимости

Монастырский подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Ко Дню Независимости Украины, программу грандиозного празднования которого опубликованы в Офисе президента, с 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы. Средства безопасности будут беспрецедентными, в частности, только в Киеве за порядком будут следить около 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30".

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"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут привлечены также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизации ситуации мы проведем оперативно-профилактические мероприятия", — сказал он.

По словам главы МВД, с 16 августа более две тысячи нарядов полиции будут нести службу на улицах населенных пунктов и автодорогах государства. Вблизи локаций празднования будет размещена пожарно-спасательная и специальная техника и будут дежурить наряды спасателей. А с 21 августа правоохранительные органы переведут на усиленный режим работы.

"Мы привлечем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий... Возможны и рамки, и проверка безопасности, будут беспрецедентными к этому празднику", — добавил Монастырский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.

Как сообщалось, на военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День Независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.

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