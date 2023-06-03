Авиация ВСУ провела мощные учения на фоне ожидаемого контрнаступления (фото)

Украинские пилоты провели масштабные тренировки на боевых вертолетах Ми-24 и военно-транспортных вертолетах Ми-8 с боевой стрельбой.

Вооруженные силы Украины провели обучение для экипажей боевых вертолетов под руководством командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом сообщили на Facebook-странице командования Объединенных сил ВС Украины.

"Для поддержки боевой подготовки самой мобильной и эффективной составляющей Вооруженных Сил Украины, в Северной операционной зоне, под руководством командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведен ряд учений экипажей боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспорт боевой стрельбой", — говорится в сообщении.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

По словам командующего, пилоты отрабатывают те задачи, которые им необходимы в реальной боевой ситуации, готовятся по соответствующим летным упражнениям и одновременно приобретают определенный опыт.

"Значительная часть участвующих в тренировке вертолетчиков недавно вернулись с выполнения боевых задач на востоке нашего государства. Свой многолетний и бесценный боевой опыт, который получили там, сегодня они передают молодым летчикам", – рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Обучение авиации ВСУ / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Он рассказал, что в течение нескольких дней вместе тренировались и группа боевого управления, и летчики, и инженерно-технический состав, ведь "единственная работа единой команды – это залог успешного выполнения боевых задач".

"Специалисты инженерно-авиационной службы проводят немало разных видов подготовок согласно регламенту технической эксплуатации авиационной техники. Учитывая количество полетов и сложность выполнения задач, большая нагрузка и ответственность возлагается именно на техников", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Обучение авиации ВСУ / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Он добавил, что личный состав вертолетного подразделения очень мотивирован, готов к выполнению задач и продолжает свою подготовку для того, чтобы бить врага из воздуха.

"Я пообщался с командиром, с летным составом, с инженерно-техническими специалистами. Все они мастера военного дела. Я увидел собственными глазами, как они продолжают повышать свое мастерство и я уверен – когда понадобится, эти летчики выполнят свою задачу на отлично", – подчеркнул Наев.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Вооруженных сил начать контрнаступление. Глава государства отметил, что украинская армия, к сожалению, получила не все вооружения и технику, которую хотела бы иметь для контрнаступления, но ждать больше нет времени, потому что это слишком дорого стоит украинским семьям.

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