Авиаэксперт объяснил, о чем свидетельствует уничтожение РЛС врага

Способности РФ и российские заявления по поводу ядерного оружия несколько преувеличены. Об этом свидетельствуют удары Украины по станциям предупреждения о ракетном нападении.

Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, если мы поражаем враждебные РЛС, то работа российского ПВО совсем никакая. Уничтоженная станция "Воронеж-М", расположенная под Орском Оренбургской области, – это система раннего предупреждения.

"То есть эти системы предусматривают раннее предупреждение об угрозе применения против РФ ядерного оружия, баллистических и межконтинентальных ракет. Все это российская РЛС должна была видеть и известить военных, что против них применено оружие. "Воронеж-М" расположен южнее и смотрит в сторону Китая и Ирана", – объяснил Храпчинский.

Именно такие удары Украины, подчеркнул он, доказывают: возможности РФ и российские заявления по ядерному оружию несколько преувеличены. Ведь россияне даже не могут защитить такие стратегически важные объекты, которые предусматривают предупреждение о возможности применения кем-либо ядерного оружия. Кроме того, системы радиолокационного обнаружения типа "Контейнер", ранее уничтоженная, позволяли россиянам видеть определенный участок территории Украины.

"Поэтому, это стратегические удары по имиджу и способностям РФ выявлять что-либо в воздушном пространстве. Все больше видим ударов по стратегическим объектам РФ, что позволит более качественно отрабатывать уже техникой западного образца, когда нам дадут на это разрешение", – подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 28 мая 2024 г. ВСУ уничтожили 503 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 14 600 военных.

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