Авиаэксперт объяснил, от чего зависит эффективное сбивание «шахедов»

Shahed

Эффективное противодействие российским ударным беспилотникам типа Shahed требует не только работы мобильно-огневых групп, но и комплексной системы противовоздушной обороны и слаженного взаимодействия между всеми элементами ПВО.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения мобильно-огневые группы ВСУ демонстрировали высокую эффективность в борьбе с вражескими дронами. Однако со временем российская армия смогла адаптироваться к их работе.

«С одной стороны, действительно проблема эффективной борьбы против вражеских „шахедов“ состоит в мобильно-огневых группах. Впрочем, следует очень четко понимать, что мобильно-огневые группы ВСУ в начале полномасштабного вторжения показали это очень качественно», — отметил Криволап.

Он объяснил, что противник за годы войны изучил принципы работы МВГ и их позиции, поскольку места развертывания таких подразделений почти не менялись.

«Расположение мобильно-огневых групп, хотя это секретный документ, но поскольку в течение трех лет места их работы почти не изменились, то россияне знают, где они располагаются. Ведь МВГ не может уехать где угодно, стать и начать стрелять», — объяснил эксперт.

Криволап также обратил внимание на технические и организационные ограничения, с которыми сталкиваются мобильно-огневые группы при выполнении задач.

По его словам, российские беспилотники начали менять профиль полетов, что значительно усложнило их перехват.

«Враждебные БПЛА Shahed начали летать либо на очень низких высотах, либо очень высоко. И часто наши мобильно-огневые группы не могут их получить», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что базовое обеспечение МВГ минимально. Армия предоставляет автомобиль, пулемет и двух бойцов, тогда как остальная оснастка часто зависит от поддержки территориальных общин.

«Все остальное — это территориальные общины. Но когда в мобильно-огневых группах остались двое из пяти бойцов, общины перестали выделять средства на тепловизоры, системы прицеливания и обнаружения», — отметил Криволап.

В итоге эксперт подчеркнул, что мобильно-огневые группы не способны самостоятельно решить проблему противодействия российским беспилотникам без интеграции в единую систему ПВО.

«Мобильно-огневые группы не могут полностью решать вопрос сбивания российских БПЛА», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сообщил об усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов.

Мы ранее информировали, что погодные условия, в частности снег и низкая видимость, существенно усложнили работу украинской противовоздушной обороны во время последней атаки.