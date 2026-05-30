- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 2 мин
Авиаэксперт рассказал, чего ожидать от новых массированных обстрелов Украины
Власти и разведка предупредили, что враг готовит новый массированный обстрел Украины.
От следующей массированной воздушной атаки России не стоит ожидать чего-то чрезвычайного, ведь враг и дальше будет действовать в привычном формате комбинированных ударов ракетами и дронами.
Об этом заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Эспрессо.
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Эспрессо заявил, что ожидать существенного усиления российских массированных ударов в ближайшее время не стоит.
По его словам, российские атаки и дальше будут происходить в привычном формате — с комбинированным применением ракет и беспилотников.
«По состоянию на сегодняшний день, россияне использовали 82 баллистические ракеты „Искандер“ при месячном выпуске 60 ракет. Конечно, у них еще есть определенное количество ракет С-300 и северокорейских KN-23. Впрочем, все равно они уже все, что выпускают — выстреляли», — рассказал Романенко.
Он добавил, что РФ вряд ли сможет существенно увеличить масштабы ракетных ударов по Украине.
По мнению эксперта, основной упор в будущих атаках россияне будут делать на дроны и отдельные типы крылатых ракет.
«По Х-101, то россияне выпускают более 60 ракет такого типа и уже использовали 89 ракет. Могут, конечно, они напрячься и как в феврале этого года собрать больше ракет и что-то выпустить», — сказал он.
Романенко предположил, что при возможных атаках Россия может вновь применять и крылатые ракеты «Калибр».
«Однако, думаю, запустят более 300 дронов. Возможно, могут использовать ракеты „Калибр“. Кстати, была информация, что россияне готовили корабли для запуска этих ракет. В этом месяце они вообще не выпускали ракеты этого типа», — отметил эксперт.
Он подытожил, что масштабных изменений в характере обстрелов ожидать не стоит.
«В общем, чтобы не говорил Шойгу, Россия будет обстреливать территорию Украины как обычно. Я бы не ожидал чего-то удивительного», — добавил Романенко.
Ранее сообщалось, что в киевском метро люди ставят палатки и обустраивают места, чтобы переждать возможную ночную атаку РФ в укрытии.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.