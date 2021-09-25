Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: защита экс-командира Воздушных сил затягивает передачу дела в суд

Собрано 60 томов материалов.

За семь месяцев и десять дней после авиакатастрофы самолета АН-26 под Чугуевом, в которой погибли 26 курсантов и офицеров, следствие было завершено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктов.

По ее словам, дело за полшага в суд. Следствие собрало более 60 томов материалов дела. В нем шесть подозреваемых — это военные должностные лица.

"Эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен Руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы", — отмечает генпрокурор.

Венедиктова отметила, что защита бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова затягивает передачу в суд дела о катастрофе АН-26. В частности, он ни разу не появился в ГБР и не ознакомился с материалами досудебного расследования. Кроме того, его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами.

"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам в собранных материалам. Завершили ознакомления с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления", — говорится в ее заметке.

20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командира Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении. Впрочем, из-за ненадлежащго процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.

Напомним, военный Ан-26 упал и загорелся вечером 25 сентября 2020 года во время захода на посадку в городе Чугуев под Харьковом. На борту было 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба и семь членов экипажа. Выжить на месте катастрофы удалось двум курсантам, но потом один из них скончался в больнице от тяжелых ожогов.

Следователи рассматривают различные версии причин катастрофы. Среди них техническая неисправность, ошибка экипажа и ненадлежащее техническое обслуживание. Известно, что этот Ан-26 1977-го года выпуска уже в октябре 2020-го должны были отправить на техническую проверку.

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