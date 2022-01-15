Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевым: перед судом предстанут шесть бывших военных чиновников

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевым: перед судом предстанут шесть бывших военных чиновников

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Виновники трагедии военного самолета Ан-26 под Харьковом, в которой погибли 26 курсантов и офицеров, предстанут перед судом. Речь идет о шести бывших военных чиновниках.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что в суд 14 января направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, бывшего командира воинской части А4104, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части.

Следователи ДБР установили, что в действиях вышеуказанных военных должностных лиц усматривается небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовка к ним и правила эксплуатации летательных аппаратов.

"В результате во время проведения учебных полетов на авиационном аэродроме воинской части А4104 количество курсантов на самолете Ан-26Ш превышала установленную норму. После выполнения не предусмотренных для самолета указанного типа летных упражнений, на подлете к посадочной полосе воздушное судно потеряло высоту, столкнулось с землей и вспыхнуло", — отметили в ДБР.

Уголовные правонарушения, совершенные командующим ВС ВСУ и начальником ХУВС, квалифицированы по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), бывшим командиром воинской части и его двумя заместителями – ч. 3 ст. 425 и ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним), бывшему руководителю полетов – по ст. 416 УК Украины.

Напомним, что авиакатастрофа, в которой погибли 6 членов экипажа и 20 курсантов военного университета, случилась 25 сентября 2020 года возле военного аэродрома города Чугуев Харьковской области. Всего на борту самолета находились 27 человек – выжил только один курсант.

Правительственная комиссия назвала причины крушения – отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц вуза, системные нарушения правил выполнения полетов.

Подозрения предъявили бывшему командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александру Туринскому, бывшему командиру воинской части А4104 Вячеславу Глазунову, двум его заместителям и бывшему руководителю полетов указанной воинской части.