Авиакатастрофа МАУ: Иран скрывает должности и имена лиц, причастных к сбитию самолета

Также Тегеран не разрешил украинским прокурорам ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в иранский суд.

В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в январе 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Через два года Украина отправила 26 международных запросов в иностранные страны. В свою очередь Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

Иран скрывает материалы дела

Заместитель генпрокурора Максим Якубовский в разговоре с родственниками погибших рассказал, что Иран вновь нарушил достигнутые договоренности во время состоявшегося в июне 2021 года третьего раунда межгосударственных переговоров.

Офис генерального прокурора

В частности, Тегеран не разрешил украинским прокурорам ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в иранский суд. Также скрываются имена и должности обвиняемых лиц и инкриминируемые каждому из них действия.

"Мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Британия и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в криминальном блоке вопросов", — отметил Якубовский.

Что делает Украина

Украинская сторона исследовала 8 отчетов, подготовленных представителями иностранных стран и организаций: 4 — иранских, 3 — канадских и 1 — специального докладчика ООН.

Начальник Департамента Офиса генпрокурора Юрий Рудь отметил, что было допрошено более 50 человек, проведено более 100 обзоров фото и видеоматериалов, проведен с привлечением специалистов следственный эксперимент, продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

Напомним, рейс PS 752 украинской авиакомпании был сбит над Тегераном 8 января 2020 года. Погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Власти Ирана сначала отрицали свою причастность к катастрофе, но наконец признали, что сбили самолет случайно.

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