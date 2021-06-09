Авиакатастрофа MH17: следственная группа отклонила показания свидетелей о запуске "Бука" с территории Украины

Следователи не нашли подтверждений того, что "Бук" выпустили из Амвросиевки.

Совместная следственная группа, которая занималась расследованием авиакатастрофы MH17 в июле 2014 года на Донбассе, отклонила показы двух свидетелей.

Об этом заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщил в своем Twitter корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.

Они утверждали, что "Бук" якобы запустили сбоку Амвросиевки, которая в июля 2014 года была под контролем украинских военнослужащих.

Свидетелями выступала супружеская пара, которая тогда проживала в оккупированном Снежном. Сейчас они живут на территории России. По их словам, они видели, как ракету запускали не из района Первомайского. Следствие отмечает, что согласно этим сведениям, место запуска находилось бы слишком далеко от места катастрофы самолета.

Следователи не нашли подтверждений того, что "Бук" выпустили из Амвросиевки. Зато есть подтверждение наличия как минимум двух ракет на оккупированной территории. Один, находился на территории области, но исчез 17 июля 2014 года. За несколько дней до катастрофы спутниковые снимки зафиксировали его на военном полигоне под Донецком. После катастрофы самолета его не стало.

Кроме того, российская сторона направила копии спутниковых снимков местности в районе села Зарощенское, что под контролем Украины, на которые якобы попал украинский "Бук". Но оригиналы были якобы уничтожены. По данным следователей, снимки были сделаны в промежуток времени от 30 мая до среды июня, в РФ утверждали, что они датированы 14 июля 2014. Подделку определили на основе изменения ландшафта.

Напомним, малазийский Boeing, который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.

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