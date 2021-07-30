Авиакатастрофа на Прикарпатье: к расследованию трагедии присоединятся Австрия, США и Словакия

Авиакатастрофа на Прикарпатье: к расследованию трагедии присоединятся Австрия, США и Словакия

Три государства помогут следователям Прикарпатья выяснить причины крушения.

К расследованию авиакатастрофы на Прикарпатье, которая произошла 28 июля, присоединятся Австрия, США и Словакия.

Об этом сообщили в пресс-службе управления расследований Национального бюро по расследованию авиационных происшествий (НБРЦА).

"Согласно с приложением 13 к Чикагской конвенции, о происшествии проинформированы уполномоченные органы по вопросам расследования США, как государства граждане которой погибли, Словакии, как государства разработчика воздушного судна и Австрии, как государства разработчика двигателя, установленного на самолете. По состоянию на 29 июля, НБРЦА получило подтверждение от NTSB о назначении уполномоченного представителя, который от имени США будет участвовать в расследовании, обязательства от бюро расследования морских и авиационных событий Словакии и уполномоченного органа по вопросам расследования безопасности полетов Австрии о содействии в расследовании на запрос НБРЦА", — сказано в сообщении.

Напомним, вблизи села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области произошла трагедия. Там упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся.

В авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое пассажиров. Пассажиры — хасиды, 2 из них граждане США, один из Великобритании. В Израиле учились на раввинов. В Украину приехали на отдых.

В полиции рассматривают две версии причин трагедии — нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

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