Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: в ДБР опубликовали видео с последними словами пилотов

На видео также видно, как низко летел вертолет.
Государственное бюро расследований опубликовало переговоры пилотов перед авиакатастрофой в Броварах, в которой погибло руководство МВД. Последними словами пилотов были о густом тумане.
Фрагмент из "черного ящика" был опубликован на Ютуб-канале ДБР.
На записи слышен разговор двух пилотов. Один из них говорит: "густой туман". Другой отвечает: "Да, туманчик такой плотный". Через несколько секунд после этих слов произошло столкновение.
На видео также видно, как низко летел вертолет – над крышами жилых домов.
Какая причина авиакатастрофы в Броварах
Напомним, следователи ДБР возобновили поминутно день крушения вертолета, а также расшифровали "черные ящики ". Причиной стали сложные погодные условия – густой туман.
Так, в январе у руководства МВД был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Для перевозки делегации чиновники ГСЧС привлекли вертолет, который дежурил для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований закона. Вертолет не имел разрешений на выполнение других видов полетов.
Когда командир экипажа готовился к полету, ему не сообщили метеорологические данные по всему запланированному маршруту, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа вертолета не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатах.
"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие — многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и под время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустило столкновение с землей", – описали события в ДБР.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тогда погибло руководство МВД! Причина крушения вертолета в Броварах"
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