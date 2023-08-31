Авиакатастрофа украинских Ми-8 в Донецкой области: в ДБР озвучили версии падения

Предварительная квалификация – нарушение правил полетов или подготовки к ним.

В ДБР рассматривают несколько версии, почему в Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания упали два военных вертолета Ми-8, что привело к гибели шести военных.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

По данным правоохранительных органов, авиакатастрофа произошла 29 августа.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражение вертолетов врагом", — говорится в сообщении.

В ДБР подчеркнули, что профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

"ДБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет всестороннее и объективное досудебное расследование по установлению причин трагедии", — отметили правоохранительные органы.

Сотрудники ДБР начали расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов МИ-8 в Донецкой области. Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области упали два Ми-8, на месте авиакатастрофы обнаружили тела шести военнослужащих.

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