Авиакатастрофа в Броварах с руководством МВД: "черный ящик" расшифрован - Шмыгаль

Все материалы из ящика сохранены и качественны, подчеркнул Шмыгаль.

"Черный ящик" из вертолета, разбившегося в Броварах с руководством МВД и экипажем, расшифровали, а материалы передали следствию. Результаты расследования будут готовы в ближайшее время.

Об этом во время заседания в пятницу, 3 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, "черный ящик" расшифровали во Франции. Все материалы из него сохранены и качественны.

"Я так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, то есть есть такие ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", — сказал глава правительства.

Падение вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту

Напомним, авиакатастрофа в Броварах Киевской области произошла утром 18 января. Тогда погибло все руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин. Из-за падения вертолета погибли 14 человек, из них четверо — гражданские.

С руководством МВД прощались 21 января в Украинском доме. В частности, церемонию прощания посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Служба безопасности открыла дело. Рассматривают несколько версий: нарушение правил полета; техническая неисправность судна; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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