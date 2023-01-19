Авиакатастрофа в Броварах: сколько людей остаются в больницах и как помогут семьям погибших

В результате авиакатастрофы в Броварах на Киевщине в больницах остаются 16 пострадавших, среди них шестеро — дети. Другие раненые получат лечение амбулаторно.

Об этом 19 января сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Семьям погибших выделят материальную помощь.

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"Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери", — отметил Кулеба.

Детям из поврежденного детского сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС с 10 людьми на борту. Все они погибли. Среди жертв – руководство Министерства внутренних дел Украины. Всего в трагедии погибли 14 человек, среди них один ребенок.

Крики, плач и стоны трагедия в Броварах в деталях

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