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Авиакатастрофа в Броварах: сколько людей остаются в больницах и как помогут семьям погибших

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1363
Время на прочтение
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Авиакатастрофа в Броварах: сколько людей остаются в больницах и как помогут семьям погибших

Фото: Национальная полиция Украины

Место трагедии расчистили от обломков.

В результате авиакатастрофы в Броварах на Киевщине в больницах остаются 16 пострадавших, среди них шестеро  дети. Другие раненые получат лечение амбулаторно.

Об этом 19 января сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Семьям погибших выделят материальную помощь.

"Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери", — отметил Кулеба.

Детям из поврежденного детского сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС с 10 людьми на борту. Все они погибли. Среди жертв – руководство Министерства внутренних дел Украины. Всего в трагедии погибли 14 человек, среди них один ребенок.

Крики, плач и стоны трагедия в Броварах в деталях

Крики, плач и стоны трагедия в Броварах в деталях

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Дата публикации
Просмотры
1363
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