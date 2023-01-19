Авиакатастрофа в Броварах: сколько людей остаются в больницах и как помогут семьям погибших

Место трагедии расчистили от обломков.
В результате авиакатастрофы в Броварах на Киевщине в больницах остаются 16 пострадавших, среди них шестеро — дети. Другие раненые получат лечение амбулаторно.
Об этом 19 января сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Семьям погибших выделят материальную помощь.
"Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери", — отметил Кулеба.
Детям из поврежденного детского сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей.
Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС с 10 людьми на борту. Все они погибли. Среди жертв – руководство Министерства внутренних дел Украины. Всего в трагедии погибли 14 человек, среди них один ребенок.
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