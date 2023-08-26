Авиакатастрофа в Житомирской области: ГБР начало расследование и обещает наказания

ГБР расследует обстоятельства столкновения двух самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которого погибли три пилота.

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области, которая произошла 25 августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"ДБР выражает соболезнования семьям погибших военных и проведет тщательную проверку по установлению причин трагедии", — говорят в Бюро.

Там обещают, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

"Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны", — отмечают в ДБР.

Пока известно, что предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что официальный комментарий будет позже учитывая определенные обстоятельства и начато следствие. Однако сейчас известно, что среди погибших пилотов был известен пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной Juice.

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