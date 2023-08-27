Авиакатастрофа в Житомирской области: опубликовали имена и фото трех погибших пилотов

Каждый из погибших пилотов был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины.

25 августа в небе Житомирской области произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины".

Об этом сообщает бригада тактической авиации г. Васильков в фейсбуке.

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Отмечают, что во время полномасштабной российской агрессии каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности, тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

Имена и фамилии погибших пилотов

Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

(жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Являлся опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу. Майор Сергей Проказин (проживал в Полтавской области). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов.

(проживал в Полтавской области). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "JUICE". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны было более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Погибшие пилоты в авиакатастрофе Житомирской области. ФОТО: бригада тактической авиации г.Васильков

Погибшие пилоты в авиакатастрофе Житомирской области. ФОТО: бригада тактической авиации г.Васильков

Погибшие пилоты в авиакатастрофе Житомирской области. ФОТО: бригада тактической авиации г.Васильков

В эфире телемарфона спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло.

"Джус" был достаточно известен пилот и в СМИ, и в западной прессе. Это был пилот, который ездил в США, встречался с конгрессменами, сенаторами, который тет-а-тет рассказывал о нуждах украинской авиации, о нуждах в F-16. Это было годом ранее. И потом он очень активно включился в работу нашей адвокационной группы по предоставлению Украине F-16. на разных направлениях вел много проектов. Поэтому "Джус" был очень известен в авиационных кругах", — рассказывает о "Джусе".

Напомним, девушка "Джуса" опубликовала фото с шевроном погибшего лётчика, которое подписала только одним словом.

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