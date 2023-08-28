Авиакатастрофа в Житомирской области: в ДБР рассматривают три версии гибели пилотов

К расследованию привлекут специалистов из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы на Житомирщине, в которой погибли три пилота, среди которых — известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Об этом сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в понедельник, 28 августа.

"О возможных версиях. Вы отмечали, что передняя квалификация — это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также теперь следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия – нарушение при организации совершения полетов", – сказала она, подчеркнув, что к расследованию привлекут специалистов из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Сафьян отметила, что по состоянию на сегодняшний день, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

"Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", — подытожила она.

Напомним, в Воздушных силах опубликовали имена и фото троих погибших 25 августа пилотов.

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